- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة، إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام الأسبوع الماضي؛ مما يشير إلى زيادة في تسريح العاملين في ظل تداعي النشاط الاقتصادي بسبب وباء فيروس كورونا؛ حسبما ذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس).
وأوضحت الوزارة أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة قفزت سبعين ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 281 ألفًا للأسبوع المنتهي في 14 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2017.
ولم يجر تعديل الطلبات الأسبوع السابق.
وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم؛ زيادة الطلبات إلى 220 ألفًا في أحدث أسبوع. وعزت وزارة العمل القفزة في الطلبات إلى كوفيد-19، وهو مرض تنفسي يسببه فيروس كورونا.
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 07:11 PM
عددها بلغ 281 ألفًا في 14 مارس"كورونا" يقفز بطلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أعلى مستوى منذ 2017
ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة، إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام الأسبوع الماضي؛ مما يشير إلى زيادة في تسريح العاملين في ظل تداعي النشاط الاقتصادي بسبب وباء فيروس كورونا؛ حسبما ذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس).
وأوضحت الوزارة أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة قفزت سبعين ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 281 ألفًا للأسبوع المنتهي في 14 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2017.
ولم يجر تعديل الطلبات الأسبوع السابق.
وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم؛ زيادة الطلبات إلى 220 ألفًا في أحدث أسبوع. وعزت وزارة العمل القفزة في الطلبات إلى كوفيد-19، وهو مرض تنفسي يسببه فيروس كورونا.
، "كورونا" يقفز بطلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أعلى مستوى منذ 2017 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يقفز بطلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أعلى مستوى منذ 2017 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.