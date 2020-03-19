، أحمد الربيش يحتفي بسفيرَيْ دولتَي الكويت والإمارات ،

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احتفى أحمد بن عبد العزيز الربيش، في منزله بمدينة الرياض، بسفير دولة الكويت الشيخ ثامر الصباح، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط آل نهيان.
حضر حفل الاستقبال: سفير سلطنة عمان د. أحمد البوسعيدي، وسفير دولة الجزائر أحمد عبد الصدوق، وسفير دولة فلسطين باسم الأغا، وسفير دولة العراق سابقًا د. رشدي العاني، والقنصل الكويتي عادل المطر.
كما حضر عدد من رجال الأعمال ووجهاء المجتمع يتقدمهم وكيل وزارة الداخلية سابقاً، عبد العزيز الهزاني، و عجلان العجلان، و سليمان العثيم، و خالد العثيم، و فهد العثيم، و سعود الشعلان، و نايف الشعلان، والكابتن يوسف الثنيان، و علي الجرباء، و محسن المعلم، و يحيى المعلم، و مساعد الملحم، و فهد بن معمر، و راشد الغزالي، و أحمد الدهام، و عبد الرحمن بن ربيعان، و عبد الله الجمعة، و عبد الوهاب العبد الكريم، وعبد العزيز الجربوع، وخالد الجربوع، وعبد الرحمن التميمي، ومحمد الغزالي، ومحمد المقرن، وريان الدهام، وجبريل العتيبي، ومشعل الربيش، ومشاري الربيش.
وتقدم "الربيش" بالشكر الجزيل للشيخين: ثامر الصباح، وشخبوط آل نهيان؛ لحضورهما وتشريفهما وتلبيتهما للدعوة، ولسفراء الدول العربية والخليجية الشقيقة، ورجال الأعمال وأعيان المنطقة، الذين استقطعوا جزءًا من وقتهم الثمين ولبّوا الدعوة الأخوية.
وقال إنه من دواعي سروره وعظيم بهجته استضافة هذه الكوكبة المميزة في منزله، الذي يعتبر أحد المنازل السعودية التي تسير على نهج وخطى مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - في التكريم والاحتفاء بأشقائنا وإخواننا العرب والمسلمين.
تخلل الحفل عدد من الأحاديث الأخوية والودية التي تدل على رساخة ومتانة العلاقة الأخوية التي تربط المملكة ببقية الدول العربية الشقيقة.
وقدم "الربيش" هدايا تذكارية باسم الحضور لسفراء الدول العربية الشقيقة.
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 07:00 PM
بحضور عدد من السفراء ورجال الأعمال والوجهاءأحمد الربيش يحتفي بسفيرَيْ دولتَي الكويت والإمارات
احتفى أحمد بن عبد العزيز الربيش، في منزله بمدينة الرياض، بسفير دولة الكويت الشيخ ثامر الصباح، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط آل نهيان.
حضر حفل الاستقبال: سفير سلطنة عمان د. أحمد البوسعيدي، وسفير دولة الجزائر أحمد عبد الصدوق، وسفير دولة فلسطين باسم الأغا، وسفير دولة العراق سابقًا د. رشدي العاني، والقنصل الكويتي عادل المطر.
كما حضر عدد من رجال الأعمال ووجهاء المجتمع يتقدمهم وكيل وزارة الداخلية سابقاً، عبد العزيز الهزاني، و عجلان العجلان، و سليمان العثيم، و خالد العثيم، و فهد العثيم، و سعود الشعلان، و نايف الشعلان، والكابتن يوسف الثنيان، و علي الجرباء، و محسن المعلم، و يحيى المعلم، و مساعد الملحم، و فهد بن معمر، و راشد الغزالي، و أحمد الدهام، و عبد الرحمن بن ربيعان، و عبد الله الجمعة، و عبد الوهاب العبد الكريم، وعبد العزيز الجربوع، وخالد الجربوع، وعبد الرحمن التميمي، ومحمد الغزالي، ومحمد المقرن، وريان الدهام، وجبريل العتيبي، ومشعل الربيش، ومشاري الربيش.
وتقدم "الربيش" بالشكر الجزيل للشيخين: ثامر الصباح، وشخبوط آل نهيان؛ لحضورهما وتشريفهما وتلبيتهما للدعوة، ولسفراء الدول العربية والخليجية الشقيقة، ورجال الأعمال وأعيان المنطقة، الذين استقطعوا جزءًا من وقتهم الثمين ولبّوا الدعوة الأخوية.
وقال إنه من دواعي سروره وعظيم بهجته استضافة هذه الكوكبة المميزة في منزله، الذي يعتبر أحد المنازل السعودية التي تسير على نهج وخطى مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - في التكريم والاحتفاء بأشقائنا وإخواننا العرب والمسلمين.
تخلل الحفل عدد من الأحاديث الأخوية والودية التي تدل على رساخة ومتانة العلاقة الأخوية التي تربط المملكة ببقية الدول العربية الشقيقة.
وقدم "الربيش" هدايا تذكارية باسم الحضور لسفراء الدول العربية الشقيقة.
، أحمد الربيش يحتفي بسفيرَيْ دولتَي الكويت والإمارات ،
المصدر : الخليج 365
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