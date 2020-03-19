محمد بن مسعود - الدمام - درجت فيه على إعلان "إنجازاتها" ذكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، للتلفزيون الرسمي اليوم (الخميس)، أن إيران لن تحتفل باليوم الوطني السنوي للتكنولوجيا النووية بسبب تفشي فيروس كورونا. وتقيم إيران احتفالاً سنويًا ببرنامجها النووي تعلن خلاله عن "إنجازاتها النووية"، وفقاً لـ"رويترز".إيران فيروس كورونا الجديد "كورونا" يجبر إيران على إلغاء احتفالها السنوي بالتكنولوجيا النووية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-19 ذكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، للتلفزيون الرسمي اليوم (الخميس)، أن إيران لن تحتفل باليوم الوطني السنوي للتكنولوجيا النووية بسبب تفشي فيروس كورونا. وتقيم إيران احتفالاً سنويًا ببرنامجها النووي تعلن خلاله عن "إنجازاتها النووية"، وفقاً لـ"رويترز". 19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 Advertisements 02:52 PM اخر تعديل 19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 06:52 PM درجت فيه على إعلان "إنجازاتها" درجت فيه على إعلان "إنجازاتها" ذكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، للتلفزيون الرسمي اليوم (الخميس)، أن إيران لن تحتفل باليوم الوطني السنوي للتكنولوجيا النووية بسبب تفشي فيروس كورونا. وتقيم إيران احتفالاً سنويًا ببرنامجها النووي تعلن خلاله عن "إنجازاتها النووية"، وفقاً لـ"رويترز". ، "كورونا" يجبر إيران على إلغاء احتفالها السنوي بالتكنولوجيا النووية ،

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