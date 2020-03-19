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أعلن ميشيل بارنييه كبير مفاوضي البركسيت، عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال بارنييه في بيان له اليوم إنه اختبر إيجابيًّا، وثبتت إصابته، وأن حالته الصحية جيدة، وقرر الاعتكاف في منزله.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ألغى آخر جولة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ بسبب تعذر تمكّن فريقي التفاوض الأوروبي والبريطاني من الاجتماع نتيجة التدابير المتخذة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البلجيكية أنها سجلت 309 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وأن عدد الوفيات بلغ 21.ميشيل بارنييه كبير مفاوضي البركسيت فيروس كورونا الجديد
إصابة كبير مفاوضي البركسيت بـ"كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-19
أعلن ميشيل بارنييه كبير مفاوضي البركسيت، عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال بارنييه في بيان له اليوم إنه اختبر إيجابيًّا، وثبتت إصابته، وأن حالته الصحية جيدة، وقرر الاعتكاف في منزله.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ألغى آخر جولة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ بسبب تعذر تمكّن فريقي التفاوض الأوروبي والبريطاني من الاجتماع نتيجة التدابير المتخذة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البلجيكية أنها سجلت 309 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وأن عدد الوفيات بلغ 21.
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
02:09 PM
حالته جيدة وقرر الاعتكاف في منزله
أعلن ميشيل بارنييه كبير مفاوضي البركسيت، عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال بارنييه في بيان له اليوم إنه اختبر إيجابيًّا، وثبتت إصابته، وأن حالته الصحية جيدة، وقرر الاعتكاف في منزله.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ألغى آخر جولة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ بسبب تعذر تمكّن فريقي التفاوض الأوروبي والبريطاني من الاجتماع نتيجة التدابير المتخذة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البلجيكية أنها سجلت 309 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وأن عدد الوفيات بلغ 21.
، إصابة كبير مفاوضي البركسيت بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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