تأثر سعر الذهب السعودي اليوم الخميس 19/3/2020 بالسعر العالمي / تجاوز انخفاض السعر عالمياً إلي 30 دولار للأوقية

يتنافس الذهب السعودي كأهم المعادن النفيسة بالسوق السعودي مع مختلف المعادن الآخري، حيث يهتم السعوديون بشراء الذهب الذي يتم تقديمه في الزواج والخطبة، ويعتبر من أهم أدوات الزينة عند النساء، بل له أهمية كبيرة عند رجال الأعمال لإعتباره الملاذ الأمن حين الحاجة إليه ويتم إدخاره عبر الزمن، نظراً لتميز الذهب بأنه غير قابل للتلف ولا يتأثر بالعوامل البيئية، بالإضافة لنقائه، و لا يقتصر الأمر على هذ الحد بل هو ملاذ أمن للإدخار طويل الأمد سواء للأفراد أو الحكومات التي تلجأ إليه في بعض التعاملات الاقتصادية الكبيرة.

يشهد اليوم سعر الذهب السعودي، انخفاضاً في سعر جميع الاعيرة متأثراً بالسعر العالمي، حيث يتأثر الذهب بالاسعار العالمية في بورصة التعاملات، و قد انخفض سعر الأوقية عالمياً ليتخطي حاجز 31 دولار نحو الانخفاض، بحيث وصل سعر الأوقية 1475 دولار، نظراً للأحداث الأخيرة التي تشهدها دول العالم أجمع، من انتشار فيروس كورونا القاتل و زيادة أعداد المصابين و الوفيات.

مميزات الذهب السعودي

يتم إستخراجه من باطن الأرض، وتصنيعه بالشكل الذي يصل للمستهلك بمحلات الذهب، ويتم تداوله بين السعوديين بصورة كبيرة وعلي نطاق واسع، حيث يتميز بدرجة نقاء وجودة وكفاءة عالية، وذلك لعدم إضافة أي عناصر على الذهب سوي عنصر الزئبق، ويسهل فصل الذهب عن الزئبق لأن الذهب غير قابل للإلتصاق، ويتميز باللمعان والنقاء.

بدايات إكتشاف الذهب بالسعودية

تم إكتشاف الذهب منذ القدم ويرجع تاريخ إكتشافه إلي 900 سنة ميلادية، ثم في العصر الحديث تم البحث مجدداً عن الذهب في عهد الراحل الملك “عبدالعزيز أل سعود” عام 1939 ميلادياً، وذلك من خلال منجم “مهد الذهب”، وتعتبر السعودية من أكبر الدول التي لديها إحتياطي كبير من الذهب يصل إلي 20 مليون طن في باطن الأرض لم يتم إستخراجه حتي الأن.

سعر الذهب اليوم 19/3/2020 في السوق السعودية

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي جرام عيار 24 178.22 ريال 47.47 $ جرام عيار 22 163.37 ريال 43.51 $ جرام عيار 21 155.94 ريال 41.53 $ جرام عيار 18 133.69 ريال 35.60 $ جرام عيار 14 103.96 ريال 27.69 $ جرام عيار12 89.11 ريال 23.73 $ الأوقية 5.543 ريال 1.476 $ الجنيه الذهب 1.248 ريال 332.27 $ الكيلو الذهب 178.218 ريال 47.466 $

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