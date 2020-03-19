شكرا لمتابعة خبر عن أمانة مكة تلزم محال الغاز بتنظيف الأسطوانات قبل توزيعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وجهت أمانة مكة، ‏محالّ بيع الغاز، بتنظيف الأسطوانات قبل توزيعها على المستفيدين. وجهت أمانة مكة، ‏محالّ بيع الغاز، بتنظيف الأسطوانات قبل توزيعها على المستفيدين. ويأتي ذلك ضمن التدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة مكة، ولخدمة المواطنين. وكان أحد المواطنين وثق خلال مقطع فيديو أسطوانة غاز متهالكة ومتسخة، متسائلًا عن عدم قيام الشركة بتسليمه أسطوانة جديدة أو تنظيف الأسطوانات قبل تسليمها للعملاء.

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