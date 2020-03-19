شكرا لمتابعة خبر عن " الأمير عبدالرحمن بن مساعد": ابنتي التزمت بالعزل ونتائجها سلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد تجربة شخصية حدثت له وتتعلق بفايروس كورونا المستجد، تخص ابنته الجوهرة وذلك عقب عودتها إلى المملكة من الخارج. كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد تجربة شخصية حدثت له وتتعلق بفايروس كورونا المستجد، تخص ابنته الجوهرة وذلك عقب عودتها إلى المملكة من الخارج. وقال ابن مساعد إن ابنته عقب عودتها ووصولها إلى المنزل عزلت نفسها لمدة أسبوعين وأجرت الفحص المطلوب عقب ذلك، وظهرت النتيجة سلبية. وأضاف أنه خلال تلك الفترة اشتاق لها ولكن الوقاية والالتزام هي في صالح الجميع؛ في صالح أسرتها وكذلك مجتمعها.

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