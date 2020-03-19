شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض: الغرامة بالحد الأعلى لمخالفي "الإغلاق الاحترازي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت أمانة الرياض ، أن الغرامات ستبطق بالحد الأعلى بحق أي منشأة لا تلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة الرياض علي الرويلي : إن الحد الأعلى من "الغرامات" وإحالة الملاك "المتورطين" إلى الجهات الحكومية المختصة، سيطبق بحق أي منشأة أو مركز تجاري لا يلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا".

وأضاف الرويلي: مراقبو أمانة منطقة الرياض سيتابعون الأسواق على مدار الأسبوع، والإبلاغ عن المخالفين عن طريق "أمانة٩٤٠".