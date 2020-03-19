أمانة الرياض: الغرامة بالحد الأعلى لمخالفي "الإغلاق الاحترازي"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت أمانة الرياض ، أن الغرامات ستبطق بالحد الأعلى بحق أي منشأة لا تلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي.
وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة الرياض علي الرويلي : إن الحد الأعلى من "الغرامات" وإحالة الملاك "المتورطين" إلى الجهات الحكومية المختصة، سيطبق بحق أي منشأة أو مركز تجاري لا يلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا".
وأضاف الرويلي: مراقبو أمانة منطقة الرياض سيتابعون الأسواق على مدار الأسبوع، والإبلاغ عن المخالفين عن طريق "أمانة٩٤٠".
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