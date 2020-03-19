شاهد.. انخفاض بمستوى الحركة المرورية في الباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): رصد مقطع فيديو انخفاض بمستوي الحركة المرورية في طرق مدينة الباحة، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة مؤخرا. رصد مقطع فيديو انخفاض بمستوي الحركة المرورية في طرق مدينة الباحة، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة مؤخرا. ويعكس انخفاض الحركة المرورية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقا للمقطع الذي نشرته الإدارة العامة للمرور. وأثار المقطع المتداول تفاعلا واسعا بين المواطنين، حيث انهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالتالي: " الانخفاض من البرد والضباب وقلة السكان، الحركة المرورية ضعيفة بسبب الفيروس الجديد " .

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