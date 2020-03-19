شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أشخاص يصرون على التجمع في حي النسيم بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، عدد من الأشخاص يصرون على التجمع في حي النسيم بالرياض في حديقة الصفوة.

وذكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن جميع المجتمعين " سوريين "، حيث أنهم تواجدوا رغم إلغاء التجمعات في جميع الأماكن.

وطالب النشطاء بضرورة تطبيق عقوبة عليهم للحفاظ على الجميع.