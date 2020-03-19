شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يوثق عاملاً في " بوفيه " يؤدي عمله بدون " القفاز " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو ظهر فيه عاملا في " بوفيه " يؤدي عمله بدون استخدام " القفاز " .

وقال المواطن في المقطع المتداول إنه سبب في انتشار الأمراض، مما أثار جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

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ولاقى المقطع تفاعلا بين المواطنين في المملكة، حيث انهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالآتي: " في مطاعم وكافيهات راقية تلقاه لابس قفاز ويطقطق بجواله ويحاسب ويمسك الفلوس وهو لابس نفس القفاز وش الفايدة " .

ومن ضمن التعليقات أيضا: " هذه العمالة غير متخصصة أو مدربة بل تجلب معها الأمراض والمفترض أن العقاب على العامل وصاحب المحل الذي أحضره، وهل القفاز الذي يتناول به جميع مستحضرات وأدوات إعداد الوجبة الغذائية صحي ناهيك أن لم يتم تغييرها طوال اليوم من المفترض أن يكون إعداد الوجبة باستخدام أداة معينة لكل وجبة " .