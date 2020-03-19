السديس يوجه بدراسة وضع اختبارات الطلاب والطالبات

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس , وكالة الرئاسة للشؤون العلمية والفكرية، والمجلس العلمي، بدراسة وضع اختبارات الطلاب والطالبات. وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس , وكالة الرئاسة للشؤون العلمية والفكرية، والمجلس العلمي، بدراسة وضع اختبارات الطلاب والطالبات. وتضمن التوجيه وضع البدائل المناسبة، وإمكانية تقديم الاختبارات للطلاب والطالبات، وتحديد نهاية الفصل قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ حرصاً منه على سلامتهم. يذكر أن الرئاسة حرصت ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع انتشار فيروس كورونا على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين وطلبة العلم؛ حيث جاء في وقت سابق توجيه معاليه بتعليق الدراسة في معهد الحرم المكي ومعهد المسجد النبوي وتفعيل الدراسة عن بعد.

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