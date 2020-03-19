شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إزالة ٤٠ مخيم بعد إعطاء أصحابها مهلة ٢٤ ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): قامت ‏بلدية عسفان وبالتعاون مع الدوريات الأمنية على إزالة أكثر من 40 مخيم بعد إشعار أصحابها وإعطائهم مهلة 24 ساعة لإزالتها. قامت ‏بلدية عسفان وبالتعاون مع الدوريات الأمنية على إزالة أكثر من 40 مخيم بعد إشعار أصحابها وإعطائهم مهلة 24 ساعة لإزالتها. وجاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار ‎فيروس كورونا الذي ينتشر في كل أنحاء العالم.

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