شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في في أذربيجان تستضيف بحرنيين لم يستطيعوا المغادرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باكو (صدى): أكد سفير المملكة في أذربيجان، أن السفارة تستضيف حاليا 6 مواطنين بحرينيين، علقوا ولم يستطيعوا المغادرة بعد قرار تعليق الطيران. أكد سفير المملكة في أذربيجان، أن السفارة تستضيف حاليا 6 مواطنين بحرينيين، علقوا ولم يستطيعوا المغادرة بعد قرار تعليق الطيران. وأوضح السفير أن السفارة حريصة على تقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجية والسكن، إضافة للاحتياجات الغذائية.

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