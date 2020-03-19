شاهد.. سيول الداير بني مالك تجرف السيارات والشيول

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): أظهر مقطع فيديو، جريان السيول القوية في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، اليوم الخميس. أظهر مقطع فيديو، جريان السيول القوية في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، اليوم الخميس. كما أوضح المقطع، قيام السيل بجرف السيارات والشيول من شدته، واحتجاز البعض. ونبهت الأرصاد، من استمرار الأمطار الغزيرة على جازان، المصحوبة بتساقط برد وسيول، وذلك حتى التاسعة مساء اليوم الخميس.

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