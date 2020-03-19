شكرا لمتابعة خبر عن مهام الهيئة السعودية للسياحة ‏والهدف من إنشائها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين ‏الشريفين، الملك ‏سلمان بن عبدالعزيز عن إنشاء الهيئة ‏السعودية للسياحة.‏

ويهدف إنشاء الهيئة، بناء على لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لها، إلى تحقيق التكامل والتعاون ‏بين ‏الجهات وتضافر الجهود في القطاعين العام والخاص ‏لضمان ‏وجود الركائز والدعائم اللازمة من برامج ومشروعات ‏سياحية ‏في مختلف الوجهات في المملكة للارتقاء بمستوى ‏الخدمات ‏المقدمة للسياح.‏

وخصت الترتيبات الهيئة دون غيرها بالعمل والتنسيق مع الجهات ‏المعنية على ضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة من منتجات ‏ومشروعات وخدمات سياحية في المملكة وفقاً لأعلى المعايير ‏العالمية.

كما حددت 21 اختصاصًا لقيام الهيئة بمهامها، ‏من بينها،‎ ‎وضع ‏الخطط والسياسات اللازمة للتسويق السياحي في ‏المملكة محلياً ‏ودولياً، واستكمال ما يلزم في شأنها، والعمل على ‏تسويق الوجهات ‏السياحية في المملكة واقتراح تطويرها‎.‎