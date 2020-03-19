شكرا لمتابعة خبر عن مهام الهيئة السعودية للسياحة والهدف من إنشائها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز عن إنشاء الهيئة السعودية للسياحة.
ويهدف إنشاء الهيئة، بناء على لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لها، إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات وتضافر الجهود في القطاعين العام والخاص لضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة من برامج ومشروعات سياحية في مختلف الوجهات في المملكة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسياح.
وخصت الترتيبات الهيئة دون غيرها بالعمل والتنسيق مع الجهات المعنية على ضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة من منتجات ومشروعات وخدمات سياحية في المملكة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
كما حددت 21 اختصاصًا لقيام الهيئة بمهامها، من بينها، وضع الخطط والسياسات اللازمة للتسويق السياحي في المملكة محلياً ودولياً، واستكمال ما يلزم في شأنها، والعمل على تسويق الوجهات السياحية في المملكة واقتراح تطويرها.
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