إنقاذ طفلة ابتلعت قطعة معدنية منعتها من التنفس

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): أنقذ الأطباء بمستشفى الولادة والأطفال بنجران، طفلة تعاني صعوبة في التنفس، بعد ابتلاعها قطعة نقدية معدنية. أنقذ الأطباء بمستشفى الولادة والأطفال بنجران، طفلة تعاني صعوبة في التنفس، بعد ابتلاعها قطعة نقدية معدنية. وخضعت الطفلة بعد دخولها إلى قسم طوارئ الأطفال بالمستشفى للفحوص الطبية والأشعة اللازمة، والتي كشفت عن وجود قطعة معدنية بالقصبة الهوائية. وأجرى الأطباء عملية بالمنظار لاستخراج القطعة المعدنية، والتي جعلت الطفلة تتحسن سريعا وتتنافس بصورة طبيعية.

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