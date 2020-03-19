ضبط مركبات تبيع الوجبات الغذائية بالدمام

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): تمكنت إدارة الأسواق في بلدية غرب الدمام، من ضبط مركبات تقوم ببيع الوجبات الغذائية، وذلك بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام. تمكنت إدارة الأسواق في بلدية غرب الدمام، من ضبط مركبات تقوم ببيع الوجبات الغذائية، وذلك بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام. وأوضحت البلدية، أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المضبوطين. كما أغلقت إدارة الخدمات وبتعاون مع الضبط الاداري بشرطة الدمام المصانع المخالفة جنوب طريق الرياض.

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