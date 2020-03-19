أزمة سيولة حادة تواجه شركات الطيران بالشرق الأوسط بسبب كورونا

أعلن نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي، إن شركات الطيران بالشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة، مطالبًا الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح نائب رئيس "إياتا"، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن السعودية قد تخسر 16 مليون راكب و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية وما يزيد عن 140 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا ، حسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

وأشار إلى أنه قد يتم فقدان ما يقرب من 20 ألف وظيفة بقطاع الطيران في الكويت بسبب كورونا، مضيفًا أن كورونا كلف البحرين إيرادات أساسية بقيمة 200 مليون دولار، وقد ينجم عنه خسارة 5000 وظيفة.

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وبيّن أنَّ الإمارات قد تخسر 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار، وهناك 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا.

يشار إلى أن انتشار فيروس كورونا معظم الدول حول العالم أجبر الدول على إعلان حالة الطوارئ وتوقيف الحالة الحركية والتجارية تخوفًا من الإصابات المميتة لمواطنيها، وكخطوة غير مسبوقة للوقاية والحفاظ على مقدرات بلادهم، ما جعل الشرق الأوسط يمر بأزمة باتت أقرب للخطر، فان لحركة النقل الجوي نصيبًا من هذه الإجراءات.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أنَّ عدد الوفيات المصابة بفيروس كورونا حوالي 9 آلاف حالة، بينما بلغت الإصابات وصلت لقرابة 250 ألف، تعافى منها 85 ألف إصابة.