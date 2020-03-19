بسبب كورونا..”التعليم” تكشف عن خيارات إنهاء العام الدراسي بالجامعات

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كشفت وزارة التعليم عن عدة خيارات لإنهاء العام الدراسي بالجامعات السعودية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتضمن تعميم للوزارة ترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات خلال فترة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاءت التوصيات والبدائل كالتالي:

أولا : استمرار العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بعد (متزامنا أو غير متزامن) على أن يتم تقديم المادة العلمية للطلاب والطالبات حتى نهاية الفصل الدراسي.

ثانيا: الاستفادة من أسلوبي التقييمات المستمرة عبر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد كبديل للاختبارات الدورية.

ثالثا: استخدام بدائل عن الاختبارات الدورية خلال الفصل الدراسي كالأبحاث وكتابة التقارير والواجبات وغيرها.

رابعا: في حال استمرار تعليق الدراسة حتى موعد الاختبارات النهائية، فيمكن تنفيذها بإحدى الطرق التالية:

۱) تنفيذ التقويم النهائي بوسيلة أو أكثر من الوسائل التالية وحسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة مع تغيير نظام التقديرات إلى (ناجح – راسب):

أ. تقييم الطالب أثناء سير عملية التعليم عن بعد. ب. الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد، ت. الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي، وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعد استئناف الدراسة مع رصد تقدير غير مكتمل.

ث. الاختبارات القصيرة المتعددة والمتنوعة الخيارات MCQ.، ج. اختبار الكتاب المفتوح Open Book. ح. الاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الالكترونية.

خ. العروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية. د. التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة.

ذ. منتديات النقاش Discussion Board. ر. ملف الإنجاز الالكتروني E





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