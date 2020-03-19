«الغذاء والدواء» تحذر من معقم لليدين «ضار بالمستهلكين»

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، من منتج جل معقم لليدين يحمل اسم (First, Hand Sanitizing Gel) من إنتاج مصنع راية البيان للمعقمات والمطهرات الطبية ومستحضرات التجميل، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وثبت احتواء منتج (First, Hand Sanitizing Gel) على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه، والتوجه إلى منفذ البيع الذي تم شراء المنتج من خلاله لاسترجاع قيمة مشترياتهم والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة (1900) في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

وذكرت الهيئة، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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ونصحت هيئة الغذاء، المستهلكين، بإبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو خلل في جودتها عن طريق الرقم الموحد (19999) أو الفاكس (00966112057662)، أو عبر البريد الالكتروني التالي: أو عن طريق الرابط التالي:

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