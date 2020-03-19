قدمت الخطوط السعودية تسهيلات للمسافرين، بعد القرارات الأخيرة الخاصة بتعليق الحركة الجوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكرت « الخطوط السعودية»، عبر حسابها بتويتر، أنه إذا ألغيت الرحلة بسبب القيود الحالية المفروضة على السفر، فإن التذكرة محفوظة ويمكن استخدامها لاحقًا.
وأوضحت الشركة أن معرفة آخر التحديثات والمعلومات المتعلقة بالحجوزات، يكون عبر زيارة الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى الاتصال، عن طريق الرابط التالي:
اقرأ أيضًا:
بدء تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوعين
السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارًا من الغد
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط السعودية: التذكرة الملغاة «محفوظة» ويمكن استخدامها لاحقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.