الخطوط السعودية: التذكرة الملغاة «محفوظة» ويمكن استخدامها لاحقًا

قدمت الخطوط السعودية تسهيلات للمسافرين، بعد القرارات الأخيرة الخاصة بتعليق الحركة الجوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت « الخطوط السعودية»، عبر حسابها بتويتر، أنه إذا ألغيت الرحلة بسبب القيود الحالية المفروضة على السفر، فإن التذكرة محفوظة ويمكن استخدامها لاحقًا.

وأوضحت الشركة أن معرفة آخر التحديثات والمعلومات المتعلقة بالحجوزات، يكون عبر زيارة الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى الاتصال، عن طريق الرابط التالي:

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