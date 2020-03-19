محافظ محايل يتفقد المستشفى العام رفقة مدير الشرطة

تفقَّد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، رفقة مدير الشرطة العميد صالح اليزيدي، ومدير المراكز الصحية المشرف على المستشفى العام محمد زيد عسيري، اليوم الخميس، مستشفى المحافظة العام.

وخلال الجولة، اطمأن الفلقي على جاهزية المستشفى العام للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، وذلك عبر تطبيق عددٍ من الإجراءات الاحترازية، وبما يتوافق مع الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

كما زار عددًا من المحلات التجارية، واطلع على الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبلهم لحماية المواطنين والمقيمين، عبر تطبيق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المعنية، بما يحقق رفع الوعي تجاه طرق الوقاية من الفيروس ومكافحته .

وقدّم الفلقي، شكره لأمير المنطقة على دعمه لأبطال الصحة، ومتابعته لجميع البرامج الوقائية والخطط الاحترازية، التي يتم تنفيذها في المحافظات والمراكز التابعة لها.

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