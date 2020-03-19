تعليق الدخول إلى مواقف المسجد النبوي «مؤقتًا»

أعلنت وكالة المسجد النبوي، تعليق الدخول لمواقفه مؤقتًا، وذلك اعتبارًا من مغرب اليوم الخميس.
وذكرت وكالة المسجد النبوي –عبر تويتر- أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة مؤخرًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، دعت اليوم الخميس، إلى الأخذ بأسباب الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها المملكة، مشيرة إلى أن الأوبئة والأمراض تحل ثم ترحل.
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