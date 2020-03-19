الأحوال المدنية تعلن تقديم 9 خدمات عبر منصة «أبشر»

دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الخميس، المواطنين والمواطنات؛ للاستفادة من خدماتها الإلكترونية على منصة وزارة الداخلية الالكترونية «أبشر».

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أنه بإمكان المواطنين والمواطنات إنجاز عددٍ من خدمات الأحوال المدنية إلكترونيًا عبر منصة «أبشر»، مشيرًا إلى أنه من تلك الخدمات، «تسجيل المواليد بالتكامل مع وزارة الصحة، وطلب إصدار شهادات الميلاد، وسجل الأسرة، وكذلك طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، بعد تسجيل عقد قرانه في وزارة العدل».

وإضافة إلى الخدمات السابقة، يمكن «إصدار سجل الأسرة للأمهات، والإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وخدمة بياناتي، والتحقق من صلاحية الهوية، وخدمة تحسين».

ولفت الجاسر، إلى أنه يتم إيصال جميع الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيد، من خلال البريد السعودي.

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ويأتي هذا في ضوء الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها حكومة المملكة لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».

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