وزارة الصحة: الإصابة بـ«كورونا» في المملكة بلغت 238 حالة شُفِيَ منها 8 أفراد

أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، اليوم الخميس، أهمية استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التاسع والعشرين، برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID -19 حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة.

وقال العبد العالي: «سُجل في المملكة حتى الآن (238) حالة مؤكدة، بزيادة (67) حالة عن العدد التراكمي السابق، ومعظمها حالات معزولة منذ الدخول للمملكة بعد العودة من السفر من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، مشيرًا إلى أن معظم الحالات (180) حالة ارتبطت بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس»، بينما كانت (54) حالات ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة .

وأكد العبد العالي أنه شفيت (8) حالات، وتبقى (230) حالة معزولة صحيًّا، وتتلقى العناية اللازمة وحالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين حرجتين وتتلقيان الرعاية المكثفة.

وأوضح أن الحالات المصابة تشمل (115 من الذكور و123 من الإناث)، وجميعهم بالغون (متوسط أعمارهم 45 عامًا) باستثناء 6 أطفال، ومن بين الحالات 151 من السعوديين، و(87) من غير السعوديين, مشيرًا إلى أن إجمالي حالات الحجر والعزل الصحي بلغ حوالي (9500) حالة تراكميًّا، بينما الفحوص المخبرية المتقدمة تجاوزت (14) ألف فحص، كما بلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز اتصال الصحة (937) بخصوص فيروس كورونا الجديد أكثر من 240 ألفًا.

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وأوصى العبد العالي الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يومًا، داعيًّا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فيروس كورونا الجديد والمتوافر على تطبيق موعد.

وحذر العبد العالي، من تفشي الشائعات، مشددًا على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة، وما تعلنه وزارة الصحة، داعيًّا من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة بالتواصل مع رقم الصحة (937) الذي يعمل مدار الساعة.

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