القيادة تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًّا لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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