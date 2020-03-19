اخبار السعوديه

القيادة تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

Advertisements

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًّا لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

اقرأ أيضًا:

القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا