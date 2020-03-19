مجلس جامعة جازان يشيد بإجراءات القيادة الاحترازية من كورونا

عقد مجلس جامعة جازان جلسته السادسة للعام الجامعي الحالي، اليوم، برئاسة مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

وفي بداية الجلسة أعرب الدكتور القحطاني عن اعتزازه وجميع منسوبي الجامعة بما اتخذته الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، من قرارات وإجراءات احترازية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، مؤكدًا ومثمنًا اهتمام القيادة الحكيمة الكبير بشعبها، وحرصها على استقرار الأمان الصحي في ربوع الوطن.

وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبوراسين أن المجلس اتخذ مجموعة من القرارات منها الموافقة على تعيين 7 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، 6 على رتبة أستاذ مساعد، و1 على رتبة محاضر.

والموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة عدد 64 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، وإعادة هيكلة وتطوير وحدات قائمة حاليًا وإنشاء كليات ومراكز جديدة، واعتماد الحساب الختامي لجامعة جازان للعام المالي 1440 -1441هـ.

واعتماد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار في جامعة جازان، واعتماد خطة وإجراءات القبول والأعداد المقترح قبولها للعام الجامعي 1442هـ، واعتماد شروط القبول والأعداد المقترحة للالتحاق ببعض برامج الدبلومات العليا، وتطوير ضوابط التحويل الداخلي بالجامعة، وإقرار برنامج دبلوم السلامة والصحة المهنية،

Advertisements

كما أقر برنامج دبلوم اللغة الصينية، والخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، والموافقة على دراسة تصميم هوية بصرية جديدة للجامعة، والموافقة على الموضوعات البحثية والأكاديمية لبعض أعضاء هيئة التدريس (تفرغ علمي ــ ندب ــ إعارة ــ نقل)، واعتماد أساليب وإجراءات تقييم الطلاب والطالبات في المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني (الحالي) للعام الجامعي 1441هـ.

اقرأ أيضًا:

45 ألف طالب بجامعة جازان يستفيدون من نظام التعليم الإلكتروني

بعد تعليق الدراسة.. جامعة جازان تتجاوز «مخاوف كورونا» بالتعليم الإلكترونيّ