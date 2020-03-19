الشؤون الإسلامية: غدًا أذان وحيد بالمساجد والجوامع.. والصلاة بالمنازل

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، أنه سيتم الأذان للظهر، غدًا الجمعة، من مساجد وجوامع المملكة، على أن تكون الصلاة بالمنازل.

وذكرت الوزارة –عبر حسابها بتويتر- أنه بناءً على قرار هيئة كبار العلماء بأن تصلى الجمعة ظهرًا في المنازل؛ فإن مساجد المملكة وجوامعها كافة ستؤذن للظهر يوم الجمعة، من دون أن يؤذن الأذان الأول.

وكانت هيئة كبار العلماء قررت في 17 مارس الجاري، إيقاف صلاة الجمعة، وصلوات الجماعة، مؤقتًا، لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

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