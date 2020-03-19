أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، أنه سيتم الأذان للظهر، غدًا الجمعة، من مساجد وجوامع المملكة، على أن تكون الصلاة بالمنازل.
وذكرت الوزارة –عبر حسابها بتويتر- أنه بناءً على قرار هيئة كبار العلماء بأن تصلى الجمعة ظهرًا في المنازل؛ فإن مساجد المملكة وجوامعها كافة ستؤذن للظهر يوم الجمعة، من دون أن يؤذن الأذان الأول.
وكانت هيئة كبار العلماء قررت في 17 مارس الجاري، إيقاف صلاة الجمعة، وصلوات الجماعة، مؤقتًا، لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية لناقلي كورونا للأصحاء: ستحملون وزرهم يوم القيامة
كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية: غدًا أذان وحيد بالمساجد والجوامع.. والصلاة بالمنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.