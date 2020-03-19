جولات لمتابعة إجراءات مستشفى وأسواق الخفجي

وقف محافظ الخفجي محمد الهزاع على استعدادات مستشفى الخفجي العام لمواجهة فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، واطلع على قسم الطوارئ والفرز البصري وغرف العزل، واطمأن على إجراءات دخول المرضى. و«كشف» الدكتور أحمد الخالدي والأطباء العاملون عن التجهيزات والإجراءات الاحترازية، وما يقدمه المستشفى من خدمات علاجية للمواطنين في المحافظة، وما يحظى به من دعم مستمر من التجمع الصحي الأول بالشرقية. مواجهة قال الهزاع «يجب تكريس كافة الإمكانات البشرية والفنية والتقنية والصحية لمواجهة المخاطر المحتملة للفيروس، وضرورة التصدي لها حماية للمواطنين». من جهة أخرى، تقوم لجنة ثلاثية مكونة من المحافظة والشرطة والبلدية بجولات ميدانية على الأسواق والمحلات الغذائية والتموينية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية، وأكدت اللجنة خلال جولتها على ضرورة رفع معايير النظافة والتعقيم المستمر لأسطح الأماكن التي تتم ملامستها، وكذلك عربات نقل المواد الغذائية وتطهيرها بشكل مستمر.



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