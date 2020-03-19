السعودية اليوم / أمين منطقة جازان : نعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين



جيزان 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

شدد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان على تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمن للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، مع ضرورة الإهتمام بالمنشآت الغذائية ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص صحة البيئة والنظافة وسلامة الأغذية والإحترازات الوقائية .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم على عدد من الأسواق المركزية وأسواق النفع العام بمدينة جيزان ، حيث قام أمين منطقة جازان بجولة ميدانيه لمتابعة تطبيق الإجراءات الرقابية والصحية والاجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وتقوم بتطبيقها الأمانة والبلديات المرتبطة وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتقديم غذاء آمن حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

وشملت الجولة مجمعات السوبر ماركت وسوق الخضار والفواكه وسوق الأسماك بمدينة جيزان للتأكد من الإلتزام بأعمال تعقيم الأسطح المعدنية والعربات ، ووجود آليات للتهوية داخل المواقع المغلقة، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات اليدوية عند مداخل الأسواق ، وعدم السماح نهائياً بالإزدحام داخلها.

وأشار ابن سعيدان إلى إن الجولة جاءت بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة وبتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، تعزيزًا للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا .

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17:59ت م

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