السعودية اليوم / شركات الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط بحاجة عاجلة للدعم



جنيف 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "ياتا" الحكومات في أفريقيا والشرق الأوسط، لتقديم الدعم الطارئ لشركات الطيران، في الوقت الذي تكافح من أجل البقاء، بسبب انعدام الطلب على السفر الجوي نتيجة لأزمة فيروس كورونا .

وقال المدير العام للاتحاد ألكسندر دوجونيك في بيان : إن شركات الطيران بحاجة إلى إجراءات حكومية عاجلة، اذا أرادت الخروج من هذه الأزمة في حالة مناسبة لمساعدة العالم على التعافي بعد الوباء، مشيرًا إلى أن الشركات تواجه أزمة سيولة غير مسبوقة واحتياطيات نقدية لا تكفي شهرين وهي بحاجة ماسة للدعم .

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17:53ت م

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