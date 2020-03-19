السعودية اليوم / المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج يعقد إجتماعاً استثنائياً عن بعد



الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

رأس معالي مدير عام مكتب التربية العربية لدول الخليج العربية الدكتور علي بن عبد الخالق القرني في الرياض اليوم أعمال اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج الذي عقد عن " بعد " بمشاركة بمشاركة وكلاء وزارات التربية والتعليم في دول المكتب .

ونوه المجتمعون بالجهود المبذولة لدعم مسيرة التعاونِ التربوي ، مؤكدين أن تلك المسيرة أثبتت قدرتَها على توحيدِ الرُّؤى والتوجُّهات التربوية بين دول المكتب وتنفيذ المشروعاتٍ والبرامجَ التربويةٍ المشتركة حتى أصبحت نتائجُها وما صدَرَ عنها من منتوجاتٍ تمثِّلُ مرجعياتٍ لخطط تطوير التعليم وتحسينِ كفاياته ، إلى جانب مساهمتها في إيجاد الحلولِ لمعالجة كثيرٍ من القضايا التربوية ، علاوةً على الُّلحمة الوطيدة التي رسَّختها مسيرةُ التعاونِ التربوي المشترك .

وتم خلال الاجتماع بحث استعدادات دول المكتب وجاهزيتها لمواجهة الأزمة التي تمر بها المنطقة والعالم جرَّاء فيروس كورونا واستعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارات التربية والتعليم للتعامل مع الأزمة ، وحلول التعليم عن بُعد للطلاب صغار السن وكيفية التعامل بصفة خاصة مع الفاقد التعليمي لطلاب المستوى النهائي في المرحلة الثانوية، وأثر ذلك على قبولهم في مؤسسات التعليم العالي ومعادلة شهاداتهم في الدول الأعضاء.

واستعرض الاجتماع واقع البنى التحتية للتعليم عن بعد والمحتوى الرقمي واقتراحات التطوير ، والاستعداد لرفعها لأصحاب المعالي أعضاء المؤتمر العام وزراء التربية والتعليم في دول المكتب .

شارك في الاجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس / عبد الرحمن محمد الحمادي ووكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج بمملكة البحرين الدكتور فوزي عبد الرحمن الجودر ، ورئيس مركز البحوث والتطوير التربوي بوزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية الدكتور صالح ناصر الصوفي ، ووكيل وزارة التربية بالإنابة بدولة الكويت الدكتور بدر بن بجاد المطيري ووكيل وزارة التعليم للتعليم العام بالمملكة العربية

// انتهى //

17:52ت م

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الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسرأس معالي مدير عام مكتب التربية العربية لدول الخليج العربية الدكتور علي بن عبد الخالق القرني في الرياض اليوم أعمال اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج الذي عقد عن " بعد " بمشاركة بمشاركة وكلاء وزارات التربية والتعليم في دول المكتب .ونوه المجتمعون بالجهود المبذولة لدعم مسيرة التعاونِ التربوي ، مؤكدين أن تلك المسيرة أثبتت قدرتَها على توحيدِ الرُّؤى والتوجُّهات التربوية بين دول المكتب وتنفيذ المشروعاتٍ والبرامجَ التربويةٍ المشتركة حتى أصبحت نتائجُها وما صدَرَ عنها من منتوجاتٍ تمثِّلُ مرجعياتٍ لخطط تطوير التعليم وتحسينِ كفاياته ، إلى جانب مساهمتها في إيجاد الحلولِ لمعالجة كثيرٍ من القضايا التربوية ، علاوةً على الُّلحمة الوطيدة التي رسَّختها مسيرةُ التعاونِ التربوي المشترك .وتم خلال الاجتماع بحث استعدادات دول المكتب وجاهزيتها لمواجهة الأزمة التي تمر بها المنطقة والعالم جرَّاء فيروس كورونا واستعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارات التربية والتعليم للتعامل مع الأزمة ، وحلول التعليم عن بُعد للطلاب صغار السن وكيفية التعامل بصفة خاصة مع الفاقد التعليمي لطلاب المستوى النهائي في المرحلة الثانوية، وأثر ذلك على قبولهم في مؤسسات التعليم العالي ومعادلة شهاداتهم في الدول الأعضاء.واستعرض الاجتماع واقع البنى التحتية للتعليم عن بعد والمحتوى الرقمي واقتراحات التطوير ، والاستعداد لرفعها لأصحاب المعالي أعضاء المؤتمر العام وزراء التربية والتعليم في دول المكتب .شارك في الاجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس / عبد الرحمن محمد الحمادي ووكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج بمملكة البحرين الدكتور فوزي عبد الرحمن الجودر ، ورئيس مركز البحوث والتطوير التربوي بوزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية الدكتور صالح ناصر الصوفي ، ووكيل وزارة التربية بالإنابة بدولة الكويت الدكتور بدر بن بجاد المطيري ووكيل وزارة التعليم للتعليم العام بالمملكة العربية السعودية الدكتور محمد بن سعود آل مقبل ووكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج بسلطنة عمان الدكتور حمود بن خلفان بن محمد الحارثي ووكيل وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطـر الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي ,ورؤساء المراكز التابعة لمكتب التربية العربي لدول الخليج في الدول الأعضاء.// انتهى //17:52ت م0131

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