السعودية اليوم / تعليق دخول المركبات إلى مواقف المسجد النبوي مؤقتاً



المدينة المنورة 24 رجب 1441هـ الموافق 19 مارس 2020م واس

تبدأ وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم , تعليق دخول المركبات إلى المواقف أسفل المسجد النبوي.

وأفاد المتحدث الرسمي للوكالة جمعان بن عبدالله العسيري أن الإجراء الذي سيدخل حيّز التنفيذ بعد مغرب اليوم الخميس، يأتي ضمن سلسلة التدابير الاحترازية والاحتياطات التي تتخذها الوكالة لوقاية قاصدي المسجد النبوي من فايروس كورونا.

وفي ذات السياق، كثّفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداتها في مختلف محاور الخدمة الميدانية وأعمال التعقيم والتنظيف والتوعية وسقيا زمزم، لمواكبة الكثافة المتوقعة في أعداد المصلين في صلاة الجمعة بالمسجد النبوي غداً، بعد قرار تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد مؤقتاً باستثناء الحرمين الشريفين.

// انتهى//

17:51ت م

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