السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة نجران



نجران 24 رجب 1441هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

هطلت اليوم، أمطار غزيرة على منطقة نجران مصحوبة بزخات من البرد، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، ومازالت الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار - بمشيئة الله -.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

//انتهى//

17:50ت م

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