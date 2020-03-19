السعودية اليوم / الإمارات تسجل 27 حالة إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أعلنت الإمارات رصد 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر تعود لجنسيات مختلفة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقاً وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 140 حالة حتى الآن، سجلت فقط حالتان حرجة.

وأوضحت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، مضيفة أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة وشملت 3 حالات من الإمارات، وحالة من كل من سوريا وسيريلانكا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 31 حالة في الدولة.

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17:49ت م

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