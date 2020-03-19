السعودية اليوم / نقاط الفحص البصري في مداخل منطقة نجران تفحص أكثر من ٣٢ ألف شخص



نجران 24 رجب 1441هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

قامت نقاط الفحص البصري في مداخل منطقة نجران ومطاري نجران وشرورة بفحص ٣٢٥٦٦ شخصاً خلال الثلاثة أيام الماضية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة نجران للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وتأتي مناطق الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا.

من جانب آخر كثفت صحة نجران من إجراءاتها الاحترازية التي تضمنت تفعيل الفرز البصري في جميع المنشآت الصحية ورفع جاهزية غرف العزل والنقل الإسعافي وإدارة أسرة المرضى والتجهيزات اللازمة لها وتوفير المستلزمات الطبية وأدوات الحماية الشخصية ومواد التعقيم والتطهير.

كما قامت بتنفيذ حزمة من برامج التدريب على رأس العمل للممارسين الصحيين لرفع كفاءة وجودة التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبهة ومنح رخص شهادات المهارات الأساسية لمكافحة العدوى وتقديم حملات توعية صحية متنوعة للمجتمع استهدفت أسواق المواد الغذائية والصيدليات الخاصة والفنادق من خلال الشاشات المرئية في الطرق الرئيسية بالمنطقة.

//انتهى//

17:23ت م

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