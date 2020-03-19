

موسكو 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 52 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المدير التنفيذي لمقر الوقاية من انتشار فيروس كورونا في روسيا أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 199 ، وتم تسجيل الإصابات الجديدة في 23 مدينة ومنطقة مختلفة.

وكانت روسيا قد اعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل أول حالة وفاة بسبب مضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا، وهي لمرأة تبلغ من العمر 79 عاما كانت تتلقى العلاج في مستشفى بموسكو.

// انتهى //

17:12ت م

0124





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 199 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.