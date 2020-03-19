السعودية اليوم / سويسرا تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3888 والوفيات 33



زوريخ 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أعلنت الصحة السويسرية اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سويسرا وامارة ليختنشتاين إلى 3888 حالة فيما سجل عدد الوفيات 33 حالة.

وأشارت إلى ان عدد المصابين بلغ نحو 800 حالة مقارنة بأمس الأربعاء حيث سلج عدد الوفيات 21 حالة.

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16:49ت م

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