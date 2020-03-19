شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: تحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن بنسبة 60% والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني، فإن المملكة حققت الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن بنسبة 60%. وأوضحت أنه من المستهدف الوصول إلى نسبة 80% من الاكتفاء الذاتي بحلول 2025.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «البيئة»: تحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن بنسبة 60% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.