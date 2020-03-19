شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: «تراضي» منصة لحل النزعات عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة العدل "منصة تراضي الرقمية" لحل النزاعات بـ"الصلح" عن بعد taradhi.moj.gov.sa ويقوم بعملية المصالحة مصلحون ومصلحات مؤهلون بمختلف التخصصات يتم اختيارهم بحسب نوع النزاع، وتعد وثائق الصلح الصادرة سندات تنفيذية.

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