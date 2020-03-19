شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعافي 8 حالات من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن تعافي حالتين من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة ولله الحمد، وبذلك يصبح عدد حالات التعافي حتى الآن (٨) حالات.
وأكد أن معظم الإصابات بفيروس كورونا قادمة من خارج المملكة، وجميع الحالات المسجلة تتلقى العناية الخاصة اللازمة، وأوضح أن الاكتشاف المبكر لكورونا يسهل عملية العلاج ، وعلى الجميع الابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنازل.
وأشار إلى أن المملكة مساهمة في إيجاد علاج للفيروس ، وتم إجراء 14 ألف فحص مخبري لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا.
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