كورونا يفتح 2500 متحف أمام الزوار للتجول من المنزل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع انتشار فيروس كورونا المستجد وخضوع كثيرين لحجر صحي منزلي بهدف تجنب العدوى، أتاحت شركة جوجل للثقافة والفنون نوعاً جديداً من الترفيه لا يقوم على الاختلاط والتجمعات.

وتعاونت جوجل مع 2500 متحف ومعرض حول العالم، لتوفير خاصية إجراء جولات افتراضية عبر الإنترنت بتقنية ثلاثية الأبعاد لمن يخضعون للحجر الصحي.

ومن أبرز تلك المتاحف جوجنهايم في نيويورك، الذي يعرض أعمال الفن المعاصر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضاً المتحف البريطاني بلندن الذي يتيح للزوار التجول بالساحة الكبرى واكتشاف حجر روزيتا القديم.

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شملت القائمة متحف أورسيه في باريس ويقدم أعمال مونيه وسيزان وجوجان ومئات الرسامين الفرنسيين، بجانب متحف ريجكس بأمستردام الذي يتيح التجول بين أعمال فيرمير ورامبرانت وأساتذة العصر الذهبي الهولندي.

وانضم متحف بيرجامون في برلين والمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر في سؤول لقائمة جوجل، فضلاً عن المعرض الوطني للفنون بواشنطن، الذي يتميز بعرض الأزياء الأمريكية من 1740 إلى 1895.

كما أن متحف فان جوخ بأمستردام أيضاً كان ضمن القائمة، ويشمل أكبر مجموعة من الأعمال الفنية التي كتبها فان جوخ، والمتحف الوطني للأنثروبولوجيا بمكسيكو سيتي ويتضمن 23 غرفة مليئة بالقطع الأثرية القديمة ومعرض أوفيزي فلورنسا.