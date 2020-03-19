سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 19 مارس 2020

عاودت التقلبات مجددا في متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازي (السوداء) مقابل الجنيه السوداني، حيث تراوح بين 115 و117 جنيها سودانيا، اليوم الخميس.

وأرجع متعاملون ذلك إلى أن السوق يشهد حركة ضخمة هذه الأيام استعدادا لتوفير احتياجات شهر رمضان المبارك، وانتظارا لفتح المعابر والموانئ بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب وسائل إعلام سودانية.

بينما استقرت العملة الخضراء في البنوك عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وفق أسعار بنك السودان المركزي.

ولمواجهة تراجع قيمة العملة، شنت السلطات المحلية في الأيام الماضية حملات مكثفة خلال الفترة الماضية على تجار العملة في السوق السوداء، في محاولة للسيطرة على قنوات تداول الدولار بعيدا عن الجهات الرسمية.

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كما ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 71.36% خلال شهر فبراير/شباط الماضي، ليسجل رقما قياسيا جديدا منذ نشوب الأزمة الاقتصادية في البلاد.

سعر الجنيه الإسترليني واليورو

وتراجع سعر اليورو إلى 59.93 جنيه للشراء و60.23 للبيع، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني مسجلا 63.24 جنيه للشراء و63.55 جنيه للبيع، وفقا لبيانات المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء، تراجع اليورو مسجلا 123 جنيها سودانيا، كما انخفض الإسترليني 139 جنيها سودانيا.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبقي الريال السعودي عند 14.65 جنيه للشراء مقابل 14.72 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك المركزي.

وتراجع سعر الدينار الكويتي مسجلا 176 جنيها للشراء و176.88 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء فتراجع سعر صرف الريال السعودي مسجلا 29 جنيها، وانخفض الدرهم الإماراتي مسجلا 30، وتراجع الدينار الكويتي 261 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية.