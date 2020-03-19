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أعلن محترف وهدّاف نادي النصر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن مساهمته في التخفيف عن كاهل عدد من الأسر والعائلات التي تضررت من التدابير الاحترازية في المغرب بسبب فيروس كورونا.
ونشر هدّاف الدوري الموسم الماضي، تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ قال فيها: "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضًا.. في ظل هذه الظروف الصعبة وتضامنًا مع إخواننا في المغرب ومن باب المسؤولية كل حسب قدرته؛ لقد قررت أن أتكفل بـ1000 أسرة، كما أدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر".
وتوّج عبدالرزاق حمد الله بلقب هداف الدوري الموسم الماضي، وهو هداف فريقه الحالي النصر قبل قرار تعليق المسابقة.فيروس كورونا الجديد
حمد الله" يتكفّل بـ"1000" أسرة للتخفيف عن كاهلهم بسبب "كورونا"محمد السيّد الخليج 365 2020-03-19
أعلن محترف وهدّاف نادي النصر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن مساهمته في التخفيف عن كاهل عدد من الأسر والعائلات التي تضررت من التدابير الاحترازية في المغرب بسبب فيروس كورونا.
ونشر هدّاف الدوري الموسم الماضي، تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ قال فيها: "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضًا.. في ظل هذه الظروف الصعبة وتضامنًا مع إخواننا في المغرب ومن باب المسؤولية كل حسب قدرته؛ لقد قررت أن أتكفل بـ1000 أسرة، كما أدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر".
وتوّج عبدالرزاق حمد الله بلقب هداف الدوري الموسم الماضي، وهو هداف فريقه الحالي النصر قبل قرار تعليق المسابقة.
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
04:24 PM
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:02 PM
التي تضرّرت من التدابير الاحترازية في المغرب جراء الفيروس
أعلن محترف وهدّاف نادي النصر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن مساهمته في التخفيف عن كاهل عدد من الأسر والعائلات التي تضررت من التدابير الاحترازية في المغرب بسبب فيروس كورونا.
ونشر هدّاف الدوري الموسم الماضي، تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ قال فيها: "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضًا.. في ظل هذه الظروف الصعبة وتضامنًا مع إخواننا في المغرب ومن باب المسؤولية كل حسب قدرته؛ لقد قررت أن أتكفل بـ1000 أسرة، كما أدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر".
وتوّج عبدالرزاق حمد الله بلقب هداف الدوري الموسم الماضي، وهو هداف فريقه الحالي النصر قبل قرار تعليق المسابقة.
، حمد الله" يتكفّل بـ"1000" أسرة للتخفيف عن كاهلهم بسبب "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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