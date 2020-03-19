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محمد بن مسعود - الدمام - كشف فلامنجو البرازيلي تفاصيل الحالة الطبية للمدرب البرتغالي "خيسوس" في بيان رسمي أكد خلاله سلبية الاختبار من فيروس "كورونا"، الذي خضع له المدرب وعدم إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وأن العينة الثانية للكشف جاءت سلبية.
وكان "خيسوس" قد أكد عبر حسابه الرسمي على "أنستجرام" أنه أصيب بفيروس "كورونا"، وأكد النادي أنه سيخضع لاختبار جديد.
يُذكر أن المدرب البرتغالي قد أكد عدم رضاه عن استمرار إقامة مباريات كرة القدم في البرازيل؛ بسبب فيروس "كورونا" الذي يهدد العالم.
وكان "خيسوس" قد حقق تجربة ناجحة في الخليج، وتحديداً أثناء قيادة الهلال السعودي.المدرب البرتغالي خيسوس فيروس كورونا الجديد
"فلامنجو" البرازيلي: العينة الثانية لـ"خيسوس" سلبية في اختبار فيروس "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-19
كشف فلامنجو البرازيلي تفاصيل الحالة الطبية للمدرب البرتغالي "خيسوس" في بيان رسمي أكد خلاله سلبية الاختبار من فيروس "كورونا"، الذي خضع له المدرب وعدم إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وأن العينة الثانية للكشف جاءت سلبية.
وكان "خيسوس" قد أكد عبر حسابه الرسمي على "أنستجرام" أنه أصيب بفيروس "كورونا"، وأكد النادي أنه سيخضع لاختبار جديد.
يُذكر أن المدرب البرتغالي قد أكد عدم رضاه عن استمرار إقامة مباريات كرة القدم في البرازيل؛ بسبب فيروس "كورونا" الذي يهدد العالم.
وكان "خيسوس" قد حقق تجربة ناجحة في الخليج، وتحديداً أثناء قيادة الهلال السعودي.
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:48 PM
كشف فلامنجو البرازيلي تفاصيل الحالة الطبية للمدرب البرتغالي "خيسوس" في بيان رسمي أكد خلاله سلبية الاختبار من فيروس "كورونا"، الذي خضع له المدرب وعدم إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وأن العينة الثانية للكشف جاءت سلبية.
وكان "خيسوس" قد أكد عبر حسابه الرسمي على "أنستجرام" أنه أصيب بفيروس "كورونا"، وأكد النادي أنه سيخضع لاختبار جديد.
يُذكر أن المدرب البرتغالي قد أكد عدم رضاه عن استمرار إقامة مباريات كرة القدم في البرازيل؛ بسبب فيروس "كورونا" الذي يهدد العالم.
وكان "خيسوس" قد حقق تجربة ناجحة في الخليج، وتحديداً أثناء قيادة الهلال السعودي.
، "فلامنجو" البرازيلي: العينة الثانية لـ"خيسوس" سلبية في اختبار فيروس "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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