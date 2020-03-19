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امتدح المدير الفني الروماني لنادي الهلال المدرب "رازفان" التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لحماية مواطنيها؛ لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد.
وقال المدرب الروماني في تصريحات لصحيفة "adevarul": السعودية اتخذت تدابير احترازية أسرع كثيراً من دول أخرى.. أغلقت جميع المولات والمقاهي وغيرها من التي تجمع الكثير من الناس.
وتابع: الدولة قررت تعليق مسابقات كرة القدم في الوقت الحالي، ولا نعلم موعد العودة.. كنا نتعرض لضغط مباريات كبير، لذلك مع التوقف الحالي منحت لاعبي فريقي راحة مدة أسبوع.
وتابع: لا أحد يعلم الموقف القادم في ظل إن كان الوضع الحالي سيتطور أم لا.. لا أعتقد أنه يمكن لعب كرة القدم في الفترة المقبلة.نادي الهلال المدرب رازفان فيروس كورونا الجديد
"لوتشيسكو": السعودية اتخذت تدابير أسرع من بلدان كثيرة لحماية مواطنيها من "كورونا"محمد السيّد الخليج 365 2020-03-19
امتدح المدير الفني الروماني لنادي الهلال المدرب "رازفان" التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لحماية مواطنيها؛ لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد.
وقال المدرب الروماني في تصريحات لصحيفة "adevarul": السعودية اتخذت تدابير احترازية أسرع كثيراً من دول أخرى.. أغلقت جميع المولات والمقاهي وغيرها من التي تجمع الكثير من الناس.
وتابع: الدولة قررت تعليق مسابقات كرة القدم في الوقت الحالي، ولا نعلم موعد العودة.. كنا نتعرض لضغط مباريات كبير، لذلك مع التوقف الحالي منحت لاعبي فريقي راحة مدة أسبوع.
وتابع: لا أحد يعلم الموقف القادم في ظل إن كان الوضع الحالي سيتطور أم لا.. لا أعتقد أنه يمكن لعب كرة القدم في الفترة المقبلة.
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:11 PM
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:02 PM
مدرب "الهلال": الدولة قررت تعليق مسابقات كرة القدم حالياً ولا نعلم موعد العودة
امتدح المدير الفني الروماني لنادي الهلال المدرب "رازفان" التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لحماية مواطنيها؛ لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد.
وقال المدرب الروماني في تصريحات لصحيفة "adevarul": السعودية اتخذت تدابير احترازية أسرع كثيراً من دول أخرى.. أغلقت جميع المولات والمقاهي وغيرها من التي تجمع الكثير من الناس.
وتابع: الدولة قررت تعليق مسابقات كرة القدم في الوقت الحالي، ولا نعلم موعد العودة.. كنا نتعرض لضغط مباريات كبير، لذلك مع التوقف الحالي منحت لاعبي فريقي راحة مدة أسبوع.
وتابع: لا أحد يعلم الموقف القادم في ظل إن كان الوضع الحالي سيتطور أم لا.. لا أعتقد أنه يمكن لعب كرة القدم في الفترة المقبلة.
، "لوتشيسكو": السعودية اتخذت تدابير أسرع من بلدان كثيرة لحماية مواطنيها من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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