، مناطق الفرز البصري تفحص أكثر من ٣٢ ألف مسافر قدموا إلى نجران ،

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قامت مناطق الفرز في مداخل منطقة نجران ومطار نجران وشرورة بفحص ٣٢٥٦٦ ألف شخص خلال ٧٢ الساعة الماضية. وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصحة في نجران للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وقالت صحة نجران، إن مناطق الفرز البصري تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد.
ومن جهة أخرى، كثفت صحة نجران من إجراءاتها الاحترازية والتي تضمنت تفعيل الفرز البصري في جميع المنشآت الصحية ورفع جاهزية غرف العزل والنقل الإسعافي وإدارة أسرة المرضى والتجهيزات اللازمة لها وتوفير المستلزمات الطبية وأدوات الحماية الشخصية ومواد التعقيم والتطهير.
ونفذت صحة نجران مجموعة من برامج التدريب على رأس العمل للممارسين الصحيين لرفع كفاءة وجودة التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبهة ومنح رخص شهادات المهارات الأساسية لمكافحة العدوى وتقديم حملات توعية صحية متنوعة للمجتمع استهدفت أسواق المواد الغذائية والصيدليات الخاصة والفنادق، ومن خلال الشاشات المرئية في الطرق الرئيسية في المنطقة.
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 04:47 PM
تكثيف الإجراءات بالمنشآت الصحية ورفع جاهزية غرف العزل والنقل الإسعافيمناطق الفرز البصري تفحص أكثر من ٣٢ ألف مسافر قدموا إلى نجران
قامت مناطق الفرز في مداخل منطقة نجران ومطار نجران وشرورة بفحص ٣٢٥٦٦ ألف شخص خلال ٧٢ الساعة الماضية. وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصحة في نجران للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وقالت صحة نجران، إن مناطق الفرز البصري تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد.
ومن جهة أخرى، كثفت صحة نجران من إجراءاتها الاحترازية والتي تضمنت تفعيل الفرز البصري في جميع المنشآت الصحية ورفع جاهزية غرف العزل والنقل الإسعافي وإدارة أسرة المرضى والتجهيزات اللازمة لها وتوفير المستلزمات الطبية وأدوات الحماية الشخصية ومواد التعقيم والتطهير.
ونفذت صحة نجران مجموعة من برامج التدريب على رأس العمل للممارسين الصحيين لرفع كفاءة وجودة التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبهة ومنح رخص شهادات المهارات الأساسية لمكافحة العدوى وتقديم حملات توعية صحية متنوعة للمجتمع استهدفت أسواق المواد الغذائية والصيدليات الخاصة والفنادق، ومن خلال الشاشات المرئية في الطرق الرئيسية في المنطقة.
، مناطق الفرز البصري تفحص أكثر من ٣٢ ألف مسافر قدموا إلى نجران ،
المصدر : الخليج 365
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