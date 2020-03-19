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أعلن وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إيقاف جميع المزادات "الحراجات" في جميع أسواق النفع العام، من أسوق الخضار والأسماك والأنعام؛ لمنع التجمعات.
وكشف عن تقليص عمل الأسواق من 24 ساعة عمل متواصلة إلى فترات مختلفة، للقيام بالتعقيم والتطهير بواقع ثلاث مرات يوميًّا في جميع مرافق الأسواق والمسالخ.
وقال "الزهراني": تتضمّن الإجراءات التي اتخذت إغلاق جميع المحال التجارية داخل أسواق النفع العام، كما يمكن للمراجعين والعملاء مراجعة إدارة السوق لأي استفسار أو ملاحظة دون الحاجة لمراجعة مبنى الأمانة الرئيس، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا.
فيروس كورونا الجديد
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 04:44 PM
وقف المزادات وتقليص فترات العمل.. والتعقيم 3 مراتجدة.. تدابير احترازية في أسواق النفع العام لمواجهة كورونا
أعلن وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إيقاف جميع المزادات "الحراجات" في جميع أسواق النفع العام، من أسوق الخضار والأسماك والأنعام؛ لمنع التجمعات.
وكشف عن تقليص عمل الأسواق من 24 ساعة عمل متواصلة إلى فترات مختلفة، للقيام بالتعقيم والتطهير بواقع ثلاث مرات يوميًّا في جميع مرافق الأسواق والمسالخ.
وقال "الزهراني": تتضمّن الإجراءات التي اتخذت إغلاق جميع المحال التجارية داخل أسواق النفع العام، كما يمكن للمراجعين والعملاء مراجعة إدارة السوق لأي استفسار أو ملاحظة دون الحاجة لمراجعة مبنى الأمانة الرئيس، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا.
، جدة.. تدابير احترازية في أسواق النفع العام لمواجهة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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