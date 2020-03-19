، بزيادة 209 حالات.. عدد وفيات "كورونا" في إسبانيا يقفز إلى 767 ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإصابات بلغت 17147

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الخميس)؛ أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ارتفع بمقدار 209 حالات مقارنة مع اليوم السابق إلى 767، كما قفز عدد الحالات المصابة بنحو الربع إلى 17147 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة بلغ أمس 13716 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد