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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الخميس)؛ أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ارتفع بمقدار 209 حالات مقارنة مع اليوم السابق إلى 767، كما قفز عدد الحالات المصابة بنحو الربع إلى 17147 حالة.
وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة بلغ أمس 13716 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 04:48 PM
الإصابات بلغت 17147بزيادة 209 حالات.. عدد وفيات "كورونا" في إسبانيا يقفز إلى 767
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الخميس)؛ أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ارتفع بمقدار 209 حالات مقارنة مع اليوم السابق إلى 767، كما قفز عدد الحالات المصابة بنحو الربع إلى 17147 حالة.
وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة بلغ أمس 13716 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".
، بزيادة 209 حالات.. عدد وفيات "كورونا" في إسبانيا يقفز إلى 767 ،
المصدر : الخليج 365
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